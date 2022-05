As melhores imagens da final da Taça de Portugal

FC Porto festejou a Taça de Portugal no Jamor. Foto: REUTERS/Pedro Nunes Pepe e Conceição com o troféu no relvado. Foto: REUTERS/Pedro Nunes FC Porto levantou a Taça na bancada do Estádio Nacional. Foto: REUTERS/Pedro Nunes Foto: Mario Cruz/EPA Foto: Reuters

O FC Porto venceu a Taça de Portugal ao bater o Tondela, por 3-1, na final.

A final voltou ao Estádio Nacional, no Jamor, esta época, depois de duas temporadas em Coimbra. As bancadas estiveram lotadas com os adeptos portistas em grande maioria.

O Tondela levou cerca de cinco mil adeptos, que ocuparam uma coluna do estádio, rodeados de adeptos portistas. Mehdi Taremi, que marcou dois, e Vitinha, marcaram os golos da equipa do FC Porto. Neto Borges marcou o golo do Tondela.

Sérgio Conceição tornou-se o primeiro treinador do FC Porto a vencer duas "dobradinhas" na história do clube.