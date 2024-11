"Não há uma liderança forte na Europa para travar as interferências de Trump"

As críticas de Elon Musk à justiça italiana são um prenúncio. O multimilionário, que vai ter um papel ativo na administração Trump, criticou o travão à detenção de migrantes na Albânia, ou seja, criticou o travão à política migratória de Meloni.

Trump ainda não reassumiu funções na Casa Branca, mas os ventos começam a mudar. A direita populista europeia ganha um aliado forte em Washington e para Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez “não haverá uma liderança suficientemenmte forte na Europa” para travar as interferências da futura administração norte-americana.

O quadro agrava-se com a convocação de eleições gerais na Alemanha. Com a crise económica no “motor económico da Europa”, está criado o “caldo perfeito para o crescimento da extrema-direita”.

No programa desta semana, ainda, a “inevitável demissão de Mazon” do governo da Comunidade Valenciana, a crise do INEM que “deveria abrir um debate sobre condicionalismo à greve em alguns setores”.