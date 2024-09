De Olivença à Ucrânia e um orçamento para aprovar

O presidente da Ucrânia “está cansado”, mas a chave para o conflito está na primeira terça-feira de novembro. Só o desfecho das eleições norte-americanas vai decidir o futuro do conflito no território ucraniano. Zelensky e a Europa só terão boas notícias se Kamala Harris sair vencedora. Este é o cenário atual e Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici concluem que pouco mudou nos últimos meses.

A fragilidade europeia na cena internacional é também evidente na gestão da crescente tensão no Médio Oriente, agora com as atenções voltadas para o sul do Líbano.

Na atualidade nacional, os dois analistas acreditam que “há razões para acreditar na aprovação do orçamento” e reafirmam surpresa com o custo de vida tão elevado quando se perspetiva um salário mínimo de 1.020 euros só em 2028.

Sobre o alegado favoritismo de Gouveia e Melo para as presidenciais, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez antecipam eleições “muito interessantes” em 2026.

Neste programa ainda a resposta à pergunta: faz sentido recuperar a polémica sobre Olivença?