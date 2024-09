​Nova Comissão em Bruxelas e um velho problema em Portugal

Ainda é cedo para perceber o que vai efetivamente mudar com a nova Comissão Europeia, mas Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez identificam algumas “vitórias”. Desde logo da Espanha que, com Teresa Ribera, assume uma das vice-presidências. Da Itália de Meloni que, com Raffaele Fitto, assume uma das vice-presidências executivas para a Coesão e Reformas. Também de Portugal com Maria Luis Albuquerque assume a “relevante” pasta dos Serviços Financeiros.



A nova comissão parece, entretanto, dar um sinal de reforço no apoio à Ucrânia, Exemplo disso a atribuição das pastas da Defesa e Política Externa nas mãos de países bálticos.

A semana de incêndios e a “incapacidade portuguesa para resolver a questão” é outro dos assuntos em destaque no regresso do "Visto de Fora".