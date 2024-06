Macron ou Bardella. Quem vai mandar (mais) em França?

No Visto de Fora desta semana, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici falam do início da adesão ucraniana à UE, da confirmação de António Costa no Conselho Europeu e da forma como a justiça em Portugal acabou por produzir este desfecho.

Tempo, ainda, para falar do Europeu e na forma como portugueses, espanhóis e franceses se sentem identificados e unidos em torno das suas seleções. Todas elas apuradas para o 'mata-mata' dos oitavos-de-final.

O Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euranet - Rede Europeia de Rádios.