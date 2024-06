O erro de Mbappé e as chances de Costa

O palco do Euro de futebol está a ser aproveitado pelos jogadores da seleção francesa de futebol para alertas contra os extremismos. A pouco comum entrada a pés juntos do mundo do futebol na política acontece quando a União Nacional de Marine Le Pen lidera as sondagens. Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici consideram um erro "que terá consequências contrárias" ao pretendido. Bonamici lembra que o crescimento da União Nacional está, entre muitos fatores, ligado a um "sentimento contra a elite". Begoña Iñiguez reforça que Mbappé "é da elite".

Em análise nesta edição, as eleições no Reino Unido com provável vitória dos trabalhistas e subida da extrema -direita que será "mais um fator de polarização" e erosão do centro.

As possibilidades de António Costa, "desconhecido em França e conhecido em Espanha", para assumir a liderança do Conselho Europeu também são alvo de análise. Os dois analistas consideram que o processo Influencer ainda pode ser decisivo.