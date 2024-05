Parece uma anedota, mas não é

Juntam-se um português, um espanhol, uma francesa, uma italiana e um húngaro… Parece o início de uma anedota, mas é algo sério. A direita populista reuniu-se em Madrid para sinalizar que algo de muito profundo estará a acontecer na Europa, e para expressar a ambição de governar em mais países. Para Olivier Bonamici, a “moderação de partidos radicais e a radicalização de partidos moderados” pode mudar a face da política europeia.

A polémica Espanha-Argentina com troca de acusações e o reconhecimento da Palestina como Estado são outros assuntos em análise com Begoña Iñiguez a sinalizar que o posicionamento de Madrid relativamente à Palestina pode ser uma “manobra de diversão” para suavizar a polémica com a investigação à mulher do chefe de governo espanhol. Em política “nada é por acaso”, acrescenta.



Os debates para as europeias, “onde se fala de Europa” e as medidas “positivas” do governo para os jovens são outros assuntos em análise.