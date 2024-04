Tensão no médio oriente, “chimbalau” para o Ministério Público

Sabe o que é um “chimbalau”? Pode ser o efeito da tensão no Médio Oriente, apesar de a Europa “ter respondido de forma positiva e unida” com sanções a Teerão. Uma resposta mais compacta do que a que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez discordam na avaliação da diplomacia neste caso, mas pelo menos há um esforço pela contenção.

“Chimbalau” pode ter a Europa se não concretizar um plano de competitividade. O relatório de Mário Draghi, nesse sentido, é visto como um bom ponto de partida para garantir a autonomia europeia de outros blocos económicos. Ainda assim, as “diferentes sensibilidades podem comprometer esse esforço”, notam os analistas.

Nos temas nacionais, destaque para o Ministério Público que levou um “chimbalau” com o acórdão da Relação sobre o processo Influencer. Por seu turno, o Governo ainda não levará “chimbalau”, apesar da polémica do IRS, “mal gerida” pelo Governo.

Ainda não sabe o que é “chimbalau”? A resposta está na edição desta semana do programa Visto de Fora.