O pacto, o programa e o Passos

Pacto de Asilo e Migrações, Programa de Governo, a apresentação do livro “Identidade e Família” por Pedro Passos Coelho são ingredientes para o programa desta semana.

Sérgio Costa

“Aceitável” ou “demasiado restritivo”? As opiniões divergentes de Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez espelham a controvérsia gerada na Europa sobre o Pacto de Asilo e Migrações. Ainda assim, o facto de os extremos terem votado contra, por diferentes motivos, será "um sinal de algum equilíbrio" no pacto que pretende regular a imigração no espaço europeu.

As ameaças de uma interferência russa nas eleições europeias e a política para Israel são outros temas em debate no programa Visto de Fora desta semana.

No plano nacional, os elogios à performance de Luís Montenegro na apresentação do Programa de Governo e a análise à presença de Passos Coelho na apresentação do livro "Identidade e Família". Mais um momento em que o ex-primeiro-ministro mostra estar próximo do Chega? A pergunta é lançada pelos dois analistas.

À margem de tudo isto, alguém sabe como se chamam os habitantes de França no distrito de Bragança?