A Europa debate a Ucrânia, Portugal discute um logótipo

A principal ameaça à NATO não está em Moscovo, mas pode regressar a Washington. No momento em que a Aliança Atlântica celebra 75 anos, e tem na Ucrânia o seu principal desafio, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici identificam Donald Trump como a principal ameaça à sustentabilidade da organização, caso o ex-presidente retorne à Casa Branca.

Neste programa, os convidados olham para a tomada de posse do novo governo português, para os mais recentes desenvolvimentos políticos e mostram surpresa com o debate suscitado a propósito da reversão do logótipo da República Portuguesa. “Em Portugal tudo é polémica”, concluem.

Tempo ainda para comentar os desenvolvimentos do caso das gémeas do Hospital Santa Maria que “contribui para uma imagem negativa da classe política”.