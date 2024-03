​Mulheres na tropa e o rescaldo das eleições

Há uns anos era impensável, mas agora “será cada vez mais comum”. Dinamarca junta-se a Noruega e Suécia na decisão de incluir as mulheres no serviço militar obrigatório. Para Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici é uma decisão natural face à constante ameaça russa personalizada em Vladimir Putin que este fim de semana vai a “eleições”. Um ato eleitoral que poderá servir ao presidente russo para fazer uma “sondagem” da sua popularidade interna.



Neste Visto de Fora, ainda, um olhar sobre a Catalunha e as dificuldades da extrema-direita em formar governo nos Países Baixos.

Tema central é o rescaldo das eleições legislativas do passado domingo. As razões da expressiva subida do Chega, o erro das sondagens e a forma como lá foram seguiram as eleições, são os ângulos de análise.