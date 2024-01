Visto de Fora, a justiça funciona em Portugal

Por vezes é necessário um olhar externo para revermos opiniões. Neste Visto de Fora, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici contrariam uma ideia muitas vezes repetida: a de que a justiça não funciona em Portugal.

Os analistas concordam que a justiça portuguesa é lenta e que as decisões coincidem com momentos específicos da vida política, mas se há avanços no caso das suspeitas na Madeira e se José Sócrates vai ser julgado por 22 crimes (três de corrupção), é porque, afinal, “a justiça funciona”.

Este Visto de Fora começa com a análise aos protestos dos agricultores na Europa, um olhar de onde se extrai a ideia de que “há uma burguesia urbana que não percebe o mundo rural”.

No final, fique a saber qual a melhor cidade portuguesa de acordo com um estudo francês.