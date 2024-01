O bloqueio da Hungria

O impasse nas decisões da União Europeia tem, não raras vezes, uma única tradução: Hungria. É o caso do anunciado apoio à Ucrânia. Kiev aguarda os milhões de Bruxelas, mas a ajuda aguarda autorização para atravessar as pontes do Danúbio em Budapeste. Qual será o efeito deste bloqueio húngaro?

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez afastam um futuro da União sem a Hungria, mas acreditam que a constante intransigência de Viktor Urban vai motivar alterações de fundo no processo de tomada de decisões na Europa, como o fim da regra da unanimidade.

O congresso do Chega, que, afinal, “não está mais moderado”, e os contínuos protestos nas forças de segurança em Portugal são outros dos assuntos em debate.