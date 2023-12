“Não se percebe nada sobre os casos em Portugal”

“Visto de Fora não dá para entender. Passam-se semanas e está tudo na mesma”. Desabafos de Begoña Iñiguez e de Olivier Bonamici que sublinham os sinais de grande “informalidade portuguesa” no caso das gémeas tratadas no Hospital Santa Maria em Lisboa. Os analistas sublinham ainda o que dizem ser o “casamento” de Marcelo e Costa que, em conjunto, sobem ou descem nos índices de popularidade.

Na projeção da eleição do novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos é apontado como grande favorito, mas não será de descartar uma eventual surpresa.

No programa desta semana, também, os resultados do Conselho Europeu que deu início ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, mas com a Hungria a bloquear o apoio financeiro a Kiev. Até onde pode chegar Orban? É uma forma de Putin ganhar a guerra? Respostas nesta edição.