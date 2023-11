“Não haja dúvidas. A vitória da extrema-direita nos Países Baixos é um sinal para o futuro da Europa” e as eleições europeias estão à porta. Em síntese a análise feita à vitória que permite a Geert Wilders tentar formar governo. Para Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez este será mais um sinal do muito que pode mudar na Europa, desde as políticas de imigração, às fonteiras e até à própria identidade europeia.

Questionados sobre se a vitória dos extremos não será uma oportunidade para que os moderados se entendam para a formação de maiorias, oas analistas são claros na resposta: “os moderados não vendem”. Uma expressão que indicia desconfiança quanto à capacidade de entendimentos ao centro.

Os mais recentes desenvolvimentos em Espanha e a crise política em Portugal, com particular destaque para a recente entrevista de José Luis Carneiro à Renascença e Jornal Público são outros assuntos em debate.

Na edição desta semana, ainda, a surpresa com o destaque dado à entrevista concedida pelo presidente do FC Porto, Pinto da Costa, à SIC. “Só em Portugal”, dizem.

No final, fique a saber por que todos saem do programa de Mercedes…