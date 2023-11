Operação Influencer, “um jackpot para o Chega”

“Jackpot, Euromilhões, Eurodreams”, o que lhe quiserem chamar. O caso de alegada corrupção, que motivou a demissão de António Costa, favorece o Chega, sobretudo num quadro eleitoral. Uma das conclusões sobre a turbulência política em Portugal e que merece ampla análise no Visto de Fora desta semana. Para Olivier Bonamici Portugal tem, de facto, um problema de corrupção. Para Begoña Iñiguez, o país tem de ser esclarecido sobre o factos. Os analistas sublinham o grande destaque que a crise mereceu no exterior. O mesmo é dizer que as aspirações de António Costa na Europa estão totalmente comprometidas.

No programa desta semana, ainda, um olhar sobre um futuro incerto em Espanha e as contradições de Pedro Sanchez que parece “querer o poder a todo o custo”. A abertura para “negociações difíceis” para a adesão da Ucrânia à União Europeia é outro assunto em destaque.