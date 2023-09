Marcelo e o decote: “O Presidente tem que se controlar”

“O Presidente diz o que pensa, não tem ninguém quem o aconselhe”. “Os tempos são diferentes”. “Isto motiva o pior do wokismo e do anti-wokismo”. “A sorte de Marcelo é estar em Portugal. Isto seria impensável lá fora”... São expressões que temperam a análise a um dos mais surpreendentes momentos do Presidente português nos últimos dias, um dos assuntos em destaque nesta edição do Visto de Fora.

O que pode indiciar o anúncio de que a Polónia não enviará mais armamento para a Ucrânia, o drama dos refugiados que faz a primeira-ministra de Itália suavizar o discurso e a inclusão do catalão, galego e basco como línguas representadas no parlamento espanhol são outros dos temas em debate.