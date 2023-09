Do verão quente à rentrée. Rubiales, altas temperaturas e apoios aos jovens em Portugal

Nada justifica o beijo aparentemente não consentido de Luís Rubiales a Jenni Hermoso, capitã da seleção feminina de Espanha, que se sagrou campeã do mundo na Austrália.

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici são unânimes na condenação do episódio que relegou para último plano o feito histórico da equipa espanhola. O jornalista francês condena o que diz ser a normalização do caso, sobretudo nos media e nas redes sociais em Portugal, ao invés do que acontece em Espanha onde, lembra, "eles estão muito à frente em matéria de defesa dos direitos das mulheres".

Já para Begoña Iñiguez, esta polémica confirma aquilo que há muito se diz do dirigente federativo espanhol: "perverso e mafioso", assinala a jornalista espanhola.

Neste Visto de Fora, após as férias, os dois comentadores falaram, ainda, do verão quente no hemisfério norte, onde as temperaturas superaram os 40 graus em muitas regiões e por períodos muito longos.

Tempo, ainda, para analisar o decreto aprovado em Itália que prevê a detenção de menores a partir dos 14 anos. A medida consta da estratégia do governo de Giorgia Meloni para combater os elevados índices de criminalidade.

No plano nacional, destaque para as medidas de apoio aos jovens anunciadas pelo primeiro-ministro.

A devolução do IRS até aos 1.800 euros divididos por três anos a jovens que tenham cumprido a escolaridade obrigatória no ensino público e fiquem a trabalhar em Portugal e passes para jovens até 23 anos. Medidas "positivas, mas insuficientes", mas úteis.

Ao contrário das quatro viagens nos comboios da CP e da semana oferecida na rede das Pousadas da Juventude: "são medidas com impacto mediático", diz Begoña Iñiguez, mas que "não resolvem nada" conclui Olivier Bonamici.