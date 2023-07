O contínuo crescimento da extrema-direita e a guerra na Ucrânia foram os temas que, na opinião do painel residente, mais marcaram a atualidade europeia desde o início do ano.

No plano nacional, o desgaste do Governo e o clima de convulsão no setor dos transportes - desde a comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP às sucessivas greves nos comboios - foram passados em revista por Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici.