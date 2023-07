Eleições em Espanha, uma chantagem russa e o Estado da Nação

Apesar de as sondagens apontarem para uma vitória do PP em Espanha, resta a dúvida: Nuñez Feijóo vai ou não precisar da extrema-direita do VOX para governar em Madrid?

Noutro plano, a análise dos temas europeus passou pela suspensão do acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro. A iniciativa russa levou Zelensky a garantir que a circulação de embarcações pode continuar em segurança, mesmo sem o acordo do Kremlin.

Para Begoña Iñiguez, será inevitável um aumento do preço dos bens alimentares.

Já Olivier Bonamici fala de "chantagem" de Putin que, segundo diz, tentará convencer os seus parceiros africanos que o fim do acordo é culpa de Kiev e do Ocidente.

Finalmente, no plano nacional, o Estado da Nação após o debate em que o primeiro-ministro fez o elogio do desempenho do Governo, do crescimento económico e da saúde, lateralizando todos os casos polémicos.

Será esse o país que os portugueses percecionam?