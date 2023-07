Cimeira de Vilnius põe Ucrânia às portas da NATO "sem teorias de complô"

Nesta edição do Visto de Fora, Olivier Bonamici diz não ver contradição entre os recados de Zelensky aos aliados - depois de ter saído da Lituânia sem um convite de adesão à NATO - e o reconhecimento de que são legítimos os receios de uma globalização da guerra.

"Eu entendo perfeitamente a posição dele", diz o jornalista francês que antecipa "um processo muito longo, mas pode servir de ponto de negociação para o fim da guerra". Tudo irá depender das cedências que o governo de Kiev estiver disposto a fazer, numa altura em que a Crimeia parece ter desaparecido das exigências ucranianas de recuperação de todo o território ocupado pela Federação Russa.

"Um banho de realidade" para Zelensky, assinala Begoña Iñiguez que diz não ter dúvidas de que a questão da Crimeia "vai ser um tema muito quente" nas negociações.

Os dois correspondentes analisaram também a aprovação pelo Parlamento Europeu da Lei do Restauro da Natureza, cujo objetivo é garantir um planeta habitável para as gerações futuras.

Tal como acontece com o impasse global em torno das alterações climáticas, Olivier Bonamici considera "inacreditável" que perante "os sinais que a Terra nos vai dando" haja forças políticas, sobretudo mais à direita, que negam as evidências e boicotam a urgência de cuidar dos recursos naturais com racionalidade.

De Bruxelas, fazemos a ponte até Espanha onde todas as sondagens apontam para uma vitória do PP, mas com Alberto Nuñez Feijóo a necessitar do apoio do partido de extrema-direita Vox para assegurar a governabilidade.

Tal como os analistas políticos espanhóis, também Begoña Iñiguez acredita que o líder do PP "foi claramente o vencedor" no debate com Pedro Sanchéz que poderá ter sido decisivo, embora ainda estejamos a mais de uma semana do ato eleitoral.



No plano nacional, destaque para as buscas no PSD e para o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, votado esta semana, e cujo trabalho dos deputados mereceu reiteradas críticas, nomeadamente do ministro da Cultura.

Apesar de ambos reconhecerem a Pedro Adão e Silva o direito de ter opinião, Begoña e Olivier lembram que se trata de um ministro. E não de um comentador televisivo.