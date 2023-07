França: ”Ser pobre não é ser agressivo”

“Ser pobre não é condição para fazer pilhagens”. O alerta de Olivier Bonamici, e que merece a concordância de Begoña Iñiguez, na análise aos tumultos de França.

Para os analistas, a violência que assolou França fere a atenção que deve ser dada aos problemas sociais nos subúrbios das grandes cidades. Na mesma análise, fica o lamento: Marine le Pen será a “grande beneficiária” dos acontecimentos.

Na edição desta semana, os dois jornalistas avaliam a possibilidade de uma coligação PP/Vox em Espanha e as possibilidades de o PSOE ainda garantir a vitória. A presidência espanhola da EU terá influência? É uma das questões em debate.

Num olhar sobre a atualidade nacional, a estupefação com as conclusões da CPI da TAP e, no final, fique a saber qual a sonoridade da língua portuguesa que mais cativa o ouvido gaulês de Olivier Bonamici.