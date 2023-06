Violência em França: “há um jogo de provocação dos extremos”

“Absoluto falhanço do Estado francês”, mas sobretudo um constante “jogo de provocação entre os extremos”. Olivier Bonamici e Begoña Oñiguez analisam assim as consecutivas noites de distúrbios por toda a França após a morte de um jovem de 17 anos a tiro pela polícia. Num olhar mais pessoal e que traduz algum desconforto com a situação, o jornalista diz “não haver solução” para impedir este tipo de situações porque há um quadro de “grande desconfiança” entre a população francesa.



Numa semana marcada ainda pela alegada tentativa de rebelião do Grupo Wagner, os dois analistas descartem qualquer cenário de encenação de Moscovo, e insistem não ser possível determinar qual o real impacto deste episódio no Kremlin.

Neste Visto de Fora, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam ainda o relatório americano que coloca o Chega ao lado de grupos neonazis e os dados da obesidade infantil que “traduzem um falhanço das campanhas de prevenção” em Portugal.