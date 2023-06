Mediatismo sem sentido

Faz sentido todo mediatismo em torno do caso Titan? Por que razão os trágicos naufrágios no Mediterrâneo não merecem a mesma atenção do media? Por que razão os Estados não mostram a mesma disponibilidade para apoiar o salvamento de migrantes que arriscam a vida para fugir da miséria e da guerra? É o ponto de partida para mais um "Visto de Fora", onde se sublinha a desconfiança face os resultados da Cimeira de Paris.

O crescimento da extrema direita na Europa, o caso dos migrantes em Alcochete e a economia paralela em Portugal são outros assuntos em debate.