​Um presidente sem novidade e um novo rei numa “seca” de programa sem tabaco

Não, o programa não é uma seca, pelo contrário. A Europa, sobretudo a sul, é que enfrenta uma grave seca, mas os diferentes estados-membros não estarão a respeitar as diretivas europeias. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez lamentam a aparente descoordenação europeia para enfrentar a grave crise climática.



O discurso de Putin no dia da vitória, sem qualquer novidade e recheado de vitimizações, é outro dos momentos em análise e motiva reações diferentes. Begoña Iñiguez diz haver sinais de desgaste em Moscovo, Olivier Bonamici diz ser um sinal de que não está aberta a porta às negociações de paz.

As novas regras antitabaco, que merecem aplauso dos dois jornalistas, e a manutenção de João Galamba no Governo, são os assuntos nacionais em debate no programa desta semana.