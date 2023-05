​Um gelado em Lisboa e uma provável mentira em Bakhmut

O presidente francês ou o rei de Espanha permitiriam ser filmados a comer descontraidamente um gelado, na rua, em plena crise política? Não, afirmam Olivier Bonamici e Begona Iniguez. O momento Marcelo é analisado pelos dois jornalistas como algo só possível com o presidente português. No mais conturbado momento da relação Belém/São Bento dos últimos anos, os dois jornalistas sublinham que Marcelo Rebelo de Sousa foi prudente ao não dissolver o parlamento na sequência do caso Galamba. No entanto, concordam que será muito improvável o atual governo cumprir a legislatura.



A eventual contraofensiva ucraniana é outro dos assuntos em debate nesta edição do "Visto de Fora". Bonamici acredita ser possível um "turning point" no conflito, mas tal como para Begona Iniguez, sublinha ser razoável manter reservas quanto à anunciada retirada do grupo Wagner de Bakhmut em resposta a falta de apoio militar de Moscovo.

O anúncio de novas regras orçamentais de Bruxelas é outro tema em debate