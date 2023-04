​Lula lá, Lula cá e uma chamada de Pequim

O telefone toca em Kiev. Ligam de Pequim e em Moscovo não gostam. Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici analisam a conversa telefónica de uma hora entre Xi Jiping e Volodymir Zelensky. Um diálogo que o presidente ucraniano considerou significativo. A China estará a mostrar que, a par dos Estados Unidos, será um líder global com peso na diplomacia o que incomoda Putin.



A viagem de Lula à Europa, sobretudo as deslocações a Portugal e Espanha, merecem também amplo destaque na edição desta semana.

O olhar francês de Olivier Bonamici expressa surpresa com a contestação ao presidente brasileiro.

Já o olhar espanhol de Begoña Iñiguez considera que o protesto do Chega ficou aquém do previsto. Já o “raspanete” do presidente do Parlamento ao partido de André Ventura merece a seguinte leitura: a estratégia de Augusto Santos Silva para preparar a corrida a Belém passa por dar palco ao Chega.