A Europa está quente. A conclusão pode ser relativa ao clima, mas também á política.

No que ao clima diz respeito, as temperaturas no continente europeu estão a subir duas vezes mais do que a média global e este aumento é mais rápido do que em qualquer outra região. Conclusão do relatório "Estado do Clima Europeu 2022", que merece a análise e o alerta para a adaptação de comportamentos.

Na política, a Europa continua quente com o conflito na Ucrânia. Neste Visto de Fora, os dois jornalistas olham para a detenção de opositores russos como a prova de que, ao apoiar a Ucrânia, a Europa está a defender a democracia.

A não promulgação do diploma da Eutanásia e os 50 anos do PS são os temas nacionais em análise no programa desta semana.