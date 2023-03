Rússia assume Conselho de Segurança da ONU. "Parece uma piada de mau gosto"

Com a Rússia prestes a assumir a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Pedro Sanchéz e Emmanuel Macron visitam a China para reforçar a determinação europeia no apoio à Ucrânia, num conflito em que Pequim, ora confirma uma amizade ilimitada com o Kremlin, ora se disponibiliza para oferecer uma solução de paz dialogada com Zelensky.

Enquanto isso, Moscovo anunciou a intenção de colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia. Algo que, podendo ser “só mais uma ameaça”, “não deve significar que não vai acontecer”.

Nesta edição do Visto de Fora, Begona Iniguez e Olivier Bonamici falam, também, do debate aberto em Espanha sobre a gestação de substituição.

Na atualidade nacional, atenções voltadas para o ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa e para as implicações do IVA Zero, uma medida que, se por um lado, é de difícil fiscalização, por outro lado cria uma consciencialização acerca dos preços, algo que, antigamente, não existia.