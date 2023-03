​Está a Europa preparada para uma nova crise na banca?

Podemos ficar descansados com as mensagens de tranquilidade dos responsáveis europeus?



Nesta edição do Visto de Fora, Begona Iniguez e Olivier Bonamici não escondem receios com os sinais de instabilidade nos bancos, desde logo com os problemas no Credit Suisse.

A surpresa com anúncio da Polónia de que enviará caças para a Ucrânia fora de uma decisão concertada dos 27 é outro dos assuntos em análise, tal como a eterna promessa da ligação Portugal-Espanha por TGV.

Na atualidade nacional, destaque para o caso da insubordinação de marinheiros portugueses e o novo quadro da relação Marcelo/Costa. A entrevista de D. Américo Aguiar à Renascença que, de acordo com os dois jornalistas, corrige a abordagem da Igreja ao caso dos abusos, é outro dos assuntos em debate.