O regresso do Visto de Fora começa com uma discordância. Begoña Iñiguez não vê qualquer inconveniente no facto de Zelensky ter escolhido Londres como primeiro destino da viagem pela

Europa. Já Olivier Bonamici diz que o presidente da Ucrânia menorizou o papel dos 27 na defesa da soberania ucraniana com esse “pequeno erro”, pois do ponto de vista simbólico a União é quem mais apoia Kiev.

Já sobre o processo de adesão à União Europeia, os dois comentadores concordam que o processo será mais longo do que o esperado e a eventual perda de fundos comunitários por parte de atuais membros (incluindo Portugal) pode ser um entrave a soluções mais imediatistas.

Nesta edição do Visto de Fora, os dois jornalista alertam para o perigo de uma escalada de violência com o fornecimento de armamento pesado à Ucrânia, justamente no momento em que as tropas de Moscovo desencadeiam o mais violento ataque à Ucrânia desde o inicio da ofensiva militar.

Na atualidade nacional, um olhar sobre o incêndio na Mouraria e a dificuldade em debater, no país, as questões da imigração e a análise ao longo período de greves no sector da educação que traduz uma “radicalização” dos sindicatos do setor.