O Qatar aqui tão perto

A situação de exploração em que muitos imigrantes trabalham e vivem em Portugal é um dos temas debatidos esta semana por Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici.

Os comentadores do Visto de Fora analisam também os resultados definitivos do Censos 2021, que confirmam a diminuição e envelhecimento da população portuguesa, em contraste com a escassez de políticas para inverter o declínio demográfico no país.

Olhamos ainda para o Mundial de futebol, depois da vitória tangencial de Portugal no jogo de estreia e da polémica sobre a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar.

No plano europeu, destaque para a declaração da Rússia como Estado patrocinador de terrorismo, devido aos crimes de guerra na Ucrânia.