Em análise esteve também a situação na Ucrânia e a aparente retirada das forças russas de Kherson. Até que ponto é que a posição do Brasil e as suas relações com Vladimir Putin podem mudar com Lula da Silva na presidência foi outro tema em análise. Falou-se ainda da Cimeira Luso-espanhola desta sexta-feira em Viana do Castelo.



No plano nacional, Olivier e Begoña analisam o possível fim dos vistos gold, a semana dos quatro dias e o crescendo de greves em Portugal.