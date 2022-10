O triunfo da alface

O "Visto de Fora" analisa os motivos do fracasso de Liz Truss, a mais efémera chefe do Governo do Reino Unido, batida até em longevidade pela alface do diário Daily Star.



A cimeira europeia que discutiu medidas para conter a crise energética e o acordo entre os países ibéricos e França para a construção de um gasoduto para hidrogénio verde são também comentados nesta edição, a par das polémicas confissões de Berlusconi sobre a amizade a Vladimir Putin.

Olivier e Begoña debatem igualmente alguns dos temas nacionais da semana: do eventual futuro político de Pedro Passos Coelho ao plano de Saúde da Câmara de Lisboa para os maiores de 65 anos.