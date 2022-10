​A Ponte de Escher

É este o ponto de partida para a edição desta semana do Visto de Fora, em que Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez comentam o agravamento do conflito russo-ucraniano e das tensões internacionais.

A ameaça de escalada militar com a NATO e a crise energética a que a Europa tenta responder são alguns dos tópicos do debate, que analisa também as reações europeias às ameaças nucleares de Vladimir Putin.

Olivier e Begoña olham ainda para outros temas que marcaram a semana na Europa, como a prolongada greve no sector dos combustíveis em França e a marcha-atrás na estratégia económica da nova primeira-ministra britânica.

Na atualidade nacional, destaque para a proposta de Orçamento do Estado e para a polémica em que se enredou esta semana Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito dos abusos sexuais na Igreja.