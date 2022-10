​O Nobel da Paz e o nó cego da guerra

No dia em que foi conhecida a atribuição do Nobel da Paz, as escolhas do Comité Norueguês foram comentadas por Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez que assinalam a importância de serem distinguidas personalidades e organizações cívicas e de direitos humanos da Bielorússia, Rússia e Ucrânia, em plena guerra naquela zona da Europa.

As cimeiras que decorreram em Praga são também analisadas esta semana: enquanto a nova Comunidade Política Europeia pretende ser um sinal de unidade mais alargada, os 27 da EU dão sinais de dissonância interna quanto às estratégias para responder à crise energética, incluindo as renovadas reservas de Emmanuel Macron a um novo gasoduto através dos Pirenéus.

Oliver e Begoña comentam ainda os avanços militares ucranianos e as crescentes posições de força de Vladimir Putin, bem como a decisão de Portugal e Espanha se aliarem à Ucrânia na candidatura ao Mundial de futebol de 2030.

As propostas para o Orçamento do Estado do próximo ano e as aparentes tensões entre Marcelo e Costa no 5 de Outubro são outros temas que não escapam ao olhar do "Visto de Fora".