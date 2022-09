​Kremlin de guerra

Os alegados referendos para a anexação de quatro territórios ucranianos e as explosões nos gasodutos do Báltico foram alguns dos episódios que marcaram mais uma semana de escalada no conflito com a Rússia.



Olivier Bonamici e Begoña Íñiguez comentam estes desenvolvimentos relacionados com a guerra na Ucrânia e os passos que a Europa continua a tentar dar para minorar a dependência energética.

O plano de poupança de gás e electricidade anunciado esta semana pelo Governo português é um dos tópicos analisados nesta edição, a par das medidas económicas que Portugal e outros estados-membros da União Europeia estão a preparar.

Olhamos também para os casos de possíveis conflitos de interesses a envolver ministros de António Costa e o novo projeto da linha ferroviária de alta velocidade Lisboa-Porto (e Vigo).

Olivier e Begoña debatem ainda o que pode trazer a vitória da coligação liderada pela extrema-direita em Itália.