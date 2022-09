Estado de inquietação

Taxar os lucros extraordinários de empresas é uma das possibilidades, mas que divide opiniões e coloca também em confronto os comentadores do Visto de Fora.



Begoña e Olivier debatem ainda a reafirmação do compromisso de Bruxelas no apoio à Ucrânia e os sinais de viragem na guerra, com reconquistas territoriais por parte das forças de Kiev.

O desfecho eleitoral na Suécia, que pode levar a extrema-direita ao Poder, é outro dos tópicos desta edição, perante o número crescente de países em que partidos tradicionais estão a dar a mão a forças extremistas.

No plano nacional, destaque para a absolvição de todos os arguidos do processo dos incêndios de Pedrógão Grande e para o arranque do novo ano lectivo, marcado uma vez mais pela falta de professores.