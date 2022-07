O acordo alcançado em Bruxelas para o corte no consumo de gás, e que permite múltiplas excepções, é um dos temas deste "Visto de Fora", o último antes de férias.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez comentam o entendimento a que chegaram os países europeus e a discordância de diversos Estados-membros, incluindo Portugal, quanto à poupança de 15% proposta pela Comissão.

A Hungria, que ficou fora deste acordo, está também em foco devido às controversas declarações do primeiro-ministro, Viktor Orbán, sobre a alegada pureza racial.

Esta edição analisa, por outro lado, o périplo africano do ministro russo dos Negócios Estrangeiros - numa altura em que Moscovo e o Ocidente disputam apoios em várias latitudes -, bem como a suposta influência russa na queda do Governo italiano.

Ficamos ainda a saber se Olivier e Begoña também se sentem Abrunhosa, face à polémica que opõe o músico à embaixada russa.

Na actualidade nacional, olhamos igualmente para o excedente orçamental do Estado e para os lucros de grandes empresas, em contraste com as dificuldades que a inflação está a causar a muitas famílias.