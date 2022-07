Drowning Street

As razões da queda do primeiro-ministro britânico são analisadas nesta edição, que olha também para o que fica dos três anos de Johnson como líder do Reino Unido - das múltiplas polémicas internas em que se envolveu ao protagonismo que assumiu no apoio aliado à Ucrânia, face à invasão russa.

Olivier e Begoña comentam ainda a aprovação do Parlamento Europeu à qualificação do gás fóssil e do nuclear como energias verdes, muito contestada pelos ambientalistas.

Outro tema que volta a causar preocupação é o recrudescimento da Covid-19 em vários países europeus, incluindo França e Espanha.

O cancelamento de centenas de voos no aeroporto de Lisboa e os problemas que se verificam com o transporte aéreo a nível internacional é outro dos tópicos centrais deste Visto de Fora.