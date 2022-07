Conflito na Ucrânia visto por dentro

Face à radicalização do regime de Putin, Vitaly Gnatyuk sentiu-se na necessidade de abandonar Moscovo, onde viveu 45 anos, e vir para Portugal.

Conversa com os comentadores residentes do Visto de Fora, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez sobre a situação que se vive na Ucrânia e as perspetivas que se colocam face à guerra conduzida por Vladimir Putin.

Os resultados da recente cimeira da NATO, em Madrid, que abriu as portas à Suécia e à Finlândia e passou a considerar a Rússia como a principal ameaça, são também analisados na edição desta semana.

No plano nacional, olhamos ainda para o grande caso da semana, que envolveu o ministro Pedro Nuno Santos e o despacho sobre o novo aeroporto de Lisboa revogado por António Costa.