Cem dias, sem fim

Os 27 aprovaram, nesta semana, o sexto conjunto de sanções à Rússia, mas com cedências, em especial à Hungria, o que levanta a questão de saber até que ponto pode estar mais próximo um ponto de rutura no consenso europeu e até onde a União pode ficar refém de outros países, como a Turquia.

O Jubileu de Platina de Isabel II e o que explica a popularidade da Rainha de Inglaterra após 70 anos no trono é outro dos temas desta edição.

No resto da atualidade europeia, Olivier e Begoña comentam os incidentes na final da Liga dos Campeões, em Paris, e os quatro anos de Pedro Sánchez como primeiro-ministro espanhol.

No plano nacional, destaque para a eleição de Luís Montenegro para a liderança do PSD, as experiências-piloto anunciadas pelo Governo sobre a semana de trabalho de 4 dias e os problemas no aeroporto de Lisboa em plena retoma do turismo.