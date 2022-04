​Cadernos do Subterrâneo

Salvar a vida dos civis encurralados nas caves do complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol, tornou-se o principal objectivo da missão a Leste de António Guterres.



A deslocação do secretário-geral da ONU a Moscovo e Kiev, com passagem pela Turquia, é debatida por Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici na edição desta semana do Visto de Fora.

Guterres apresentou-se no Kremlin como "Mensageiro da paz", mas saiu da Ucrânia ao som de bombardeamentos, deixando evidente a impotência das Nações Unidas perante o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Begoña e Olivier comentam também o corte de gás russo à Polónia e à Bulgária, bem como a autorização de Bruxelas para um novo mecanismo dos preços da energia em Portugal e Espanha.

As eleições presidenciais em França, que renovaram o mandato de Macron, mas deram novo fôlego à extrema-direita são igualmente debatidas esta semana.

Na actualidade nacional, destaque para o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa, no 25 de Abril, ao reforço dos meios das Forças Armadas e para o balanço dos primeiros dias sem máscaras obrigatórias em Portugal.