Olivier Bonamici recorda neste "Visto de Fora" as reflexões do escritor russo Fiódor Dostoiévski sobre a mentira, aplicando-as à realidade alternativa em que Vladimir Putin parece ter passado a viver.



A Guerra na Ucrânia e as alegações do regime de Moscovo de que os massacres em Bucha, Mariupol ou Kramatorsk são "provocações" e "encenações" do Governo de Kiev, são temas centrais desta edição

Olivier e Begoña Iñiguez comentam os mais recentes episódios militares e diplomáticos, bem como o risco de a Rússia se estar a preparar para aquela que pode vir a ser a maior batalha na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

No plano da política europeia, Begona analisa a ascensão de Nuñez Feijóo à liderança do Partido Popular espanhol, enquanto Olivier perspectiva a primeira volta das presidenciais francesas, a dois dias das eleições.