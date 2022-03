O último mês em Mariupol

A vinda de Joe Biden à Europa e o reforço da parceria transatlântica são o ponto de partida desta edição do Visto de Fora, que analisa também o possível papel da Península Ibérica no fornecimento alternativo de gás aos restantes países europeus.



Begoña e Olivier comentam ainda a guerra de comunicação, em que se tem destacado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que tem contribuído, nomeadamente, para levar à retirada de multinacionais da Rússia.

No plano nacional, destaque para o anúncio da composição do futuro Governo e para o caso do homicídio de um agente da PSP, de que são suspeitos dois fuzileiros.