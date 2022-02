O carteiro da CNE também toca duas vezes

Os incidentes na contagem dos votos por correspondência dos emigrantes, que vão obrigar à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa, são comentados por Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez.

Os dois analistas estrangeiros apontam irresponsabilidade e desorganização neste caso, que vai atrasar a tomada de posse do novo Governo e a aprovação do Orçamento do Estado.

No Visto de Fora desta semana, olhamos também para os desenvolvimentos da crise em torno da Ucrânia, para a cimeira Europa-África e para o conflito entre Bruxelas e os governos da Polónia e da Hungria.

As sondagens para as presidenciais em França e a "guerra civil" no Partido Popular espanhol são outros destaques desta edição, em que Olivier e Begoña comentam igualmente o alívio das medidas de controlo da pandemia em Portugal.