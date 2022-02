Depois da cortina, a mesa de ferro

As iniciativas diplomáticas de Emmanuel Macron para tentar acalmar as tensões com a Rússia são analisadas esta semana por Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez.

A ida do presidente francês a Moscovo para um encontro com Vladimir Putin motivou versões contraditórias sobre os resultados obtidos, mas os comentadores do "Visto de Fora" são unânimes em concluir que o comprimento da mesa interposta entre dois líderes é a melhor demonstração da distância que separa Leste e Ocidente.

Esta edição olha ainda para as desigualdades na Europa, evidenciadas no relatório sobre Coesão Económica, Social e Territorial e para o progressivo alívio de medidas anti-covid em diferentes países europeus.

Na actualidade nacional, Olivier e Begoña comentam os ciberataques desta semana contra a Vodafone e o grupo Germano de Sousa, bem como o caso do jovem estudante detido pela alegada preparação de um atentado na Universidade de Lisboa.