Eleições. ​Falhanço total dos jornalistas e empresas de sondagens

Numa altura em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a Europa está num “cessar-fogo” da pandemia, nesta edição do "Visto de Fora" falou-se do alívio das restrições para circular entre os Estados-membros da União Europeia e do peso que a medida pode ter na Economia, em geral, e no Turismo, em particular.



Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez discutiram também o empenho de Emmanuel Macron - que preside o Conselho da União Europeia - em ganhar protagonismo na mediação da crise entre o Ocidente e a Rússia

Numa edição muito variada em que houve espaço para a música, falou-se de uma dupla polémica em Espanha: a reforma laboral que foi aprovada graças ao engano de um deputado e a canção que vai representar o país no Festival Eurovisão da Canção, que não foi a escolhida pelo público.

O resultado das eleições em Portugal foi tema forte nesta edição com os dois comentadores a assumirem derrota total, dos jornalistas que não “souberam ler os sinais”, dos comentadores políticos que erraram nas previsões e das empresas de sondagens que falharam em toda a linha.