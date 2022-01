O debate em que Rio deu à Costa

O confronto televisivo entre os líderes dos dois maiores partidos é um dos destaques deste "Visto de Fora", com a conclusão de que, apesar do equilíbrio, Rui Rio conseguiu marcar pontos sobre António Costa.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez fazem também um balanço geral da pré-campanha para as eleições de 30 de Janeiro, com análise aos desempenho dos principais candidatos.

Os problemas no acesso aos serviços de saúde e na obtenção de certificados de vacinação com a dose de reforço são igualmente tema desta semana, em que se olha ainda para os esforços de combate à pandemia em França e Espanha.

A morte do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e a situação política cada vez mais frágil do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, completam esta edição, sem esquecer o habitual "Índice de Tugalidade".