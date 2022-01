Macron e Ómicron

Com os contágios a baterem recordes, o Visto de Fora analisa as estratégias de vários países europeus, de que é exemplo a obrigatoriedade de vacinação em Itália para os maiores de 50 anos.

O arranque da presidência francesa da União Europeia é outro dos temas desta semana, com um olhar sobre as prioridades e as probabilidades de sucesso de Emmanuel Macron, apostado em afirmar-se como líder dos 27.

No plano nacional, Olivier e Begoña comentam as alterações de medidas anunciadas pelo Governo e a redução de isolamentos determinada pela DGS.

A primeira semana de debates eleitorais para as legislativas de 30 de janeiro é outro dos assuntos desta primeira edição de 2022.